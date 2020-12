La Gazzetta sull’Inter: “Devastante: non ce ne vogliano Conte e Lukaku ma questa squadra…”

L’Inter riscopre Achraf Hakimi, autore di una prestazione maiuscola condita da due gol, la prima doppietta in maglia nerazzurra. “Per una notte Hakimi offusca la solita luce di Lukaku, ancora in gol ma anche sprecone. Mancava il suo completo inserimento per poter dire che l’Inter è davvero tornata grande”, evidenzia giustamente La Gazzetta dello Sport che poi spiega come i nerazzurri possano ambire in alto, qualora anche l’ex Dortmund si confermasse ad alti livelli: “E non ce ne vogliano Conte e Lukaku, ma questa squadra ha tutto per puntare al massimo, anche margini di miglioramento. Ma già così sa essere devastante”.