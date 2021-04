FCINTER1908 – Inter, nella gara contro il Cagliari non esordirà la quarta maglia

La squadra di Conte indosserà la divisa classica, quella nerazzurra, nella sfida contro i rossoblù

In settimana l'Inter ha ufficializzato il lancio della quarta maglia di questa stagione. È quella che ha il fondo bianco e tutti i colori della squadra insieme al nuovo logo, pure quello lanciato qualche giorno fa.

C'era attesa anche per capire se la Stadium Fourth,poteva fare il suo esordio nella partita contro il Cagliari, si parlava di una richiesta arrivata nella sede della Lega Calcio. Ma da quanto ha appurato la redazione di FCINTER1908.it domenica la squadra di Conte non indosserà la quarta maglia, ma giocherà con la sua prima divisa, quella a strisce nerazzurre.