UFFICIALE / Inter 2021/22 Stadium Fourth, presto in vendita la quarta maglia

Sul sito della Nike è spuntata la quarta maglia di questa stagione: ha il nuovo logo, la scritta Pirelli al lato e raccoglie i colori del club

L'Inter nei giorni scorsi ha presentato il nuovo logo ufficiale. Ma ha anche spiegato che il nuovo logo riapparirà nella prossima stagione. Fa eccezione la quarta maglia, particolarissima. Ha il fondo bianco e poi ha la scritta Pirelli (che ormai sembra destinata all'uscita di scena come mainsponsor) al lato e il nuovo stemma sul cuore. C'è il nero, l'azzurro e il giallo li intreccia. Dal sito della Nike si scopre che sarà in vendita a breve. Viene presentato il modello per ragazzi (costo 70 euro circa).