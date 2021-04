Quarta maglia, esordio già domenica? C’è la richiesta alla Lega per Inter-Cagliari

Ieri il sito della Nike ha svelato la quarta maglia dell'Inter per la prossima stagione 2021-2022: esordio già con il Cagliari?

Ieri il sito della Nike ha svelato la quarta maglia dell'Inter per la prossima stagione 2021-2022. Un look innovativo, con tanto di nuovo logo in bella vista e quattro colori (giallo, nero, bianco e azzurro).