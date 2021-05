Inter, 3 incedibili assoluti. E il club fa partire un messaggio per media e rivali

Con le cessioni effettuate prima del 30 giugno, finisce la necessità di sedersi al tavolo delle trattative per i gioielli nerazzurri

L'Inter ha fatto partire il messaggio chiaro, valido sia per i media che per i club rivali interessati ai giocatori freschi campioni d'Italia. Con le cessioni effettuate prima del 30 giugno, finisce la necessità della società di sedersi al tavolo delle trattative per i gioielli nerazzurri.

Il discorso, tra l'altro, non vale per gli incedibili nerazzurri, sottolineati dalla Gazzetta dello Sport: Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Alessandro Bastoni, fresco di rinnovo e adeguamento di contratto.

Ma senza la necessità impellente di vendere, anche gli altri big sono al riparo da offerte a ribasso. Il discorso vale soprattutto per Lautaro Martinez, molto ambito da club spagnoli e inglesi. L'Inter non vuole cederlo e per strapparlo a Marotta servirà un'offerta di quelle che cambiano il corso del mercato anche in entrata.