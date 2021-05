Inter, il retroscena: “Lautaro via? Conte aveva buttato lì questo nome”

L'ex tecnico dell'Inter aveva già dato alla società il nome del possibile sostituto dell'argentino qualora fosse partito

L'obiettivo dell'Inter è assolutamente quello di trattenere Lautaro Martinez, che piace a tutti in giro per l'Europa ma che è considerato dal club un pezzo pregiatissimo. E' chiaro che tanto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma il Corriere dello Sport racconta un curioso retroscena riguardante l'argentino e Antonio Conte: "Se la volontà del Toro fosse quella di partire, siccome da sempre Marotta non trattiene giocatori controvoglia, potrebbero cambiare anche i programmi in entrata. Conte per l'eventuale sostituzione di Martinez aveva buttato lì il nome di Vlahovic. Inzaghi probabilmente vuole un elemento con altre caratteriste, quelle di "un" Correa".