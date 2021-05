Leonardo, altri 10 mln per Hakimi? Inter fissa il paletto perché ha un’idea chiara

C'è bisogno di trattare ancora tra i due club, anche perchè l'Inter continua a mettere un'asticella molto alta

Achraf Hakimiandrà al Psg? E' probabile ma non scontato come si è detto in questi giorni. E soprattutto, la partenza dell'esterno marocchino non è così immediata. C'è bisogno di trattare ancora tra i due club, anche perchè l'Inter continua a mettere un'asticella molto alta per lasciar andare il fenomeno della fascia destra.