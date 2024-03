"Di fatto i nerazzurri, che da anni vincono lo scudetto delle presenze allo stadio, in ogni occasione fanno registrare il tutto esaurito. La cifra al massimo può oscillare in funzione della risposta dei tifosi ospiti. Con la marea di supporter genoani calati a San Siro per il posticipo della ventisettesima giornata lo stadio era gremito, mentre nell’occasione precedente i tifosi dell’Atalanta erano in numero ridotto (515) e ci si è fermati a 71.422 perché i biglietti invenduti agli ospiti non possono essere ricollocati ai nerazzurri. L’Inter in questo campionato deve ancora affrontare in casa Napoli, Empoli, Cagliari, Torino e Lazio".