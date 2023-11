Inter, il momento di Audero è arrivato: esordio in nerazzurro contro il Benfica

Debutto assoluto con la nuova maglia per l'ex portiere della Sampdoria, come anticipato direttamente da Inzaghi

Simone Inzaghi non ci ha girato intorno: contro il Benfica, tra i pali della porta dell'Inter, ci sarà Emil Audero . Per l'ex portiere della Sampdoria, arrivato a Milano questa estate, si tratterà dell'esordio assoluto con la maglia nerazzurra. Un premio alla professionalità e all'ottimo lavoro svolto fin qui dal classe '97, pubblicamente elogiato in conferenza stampa dal suo tecnico. Una prima volta che sarebbe anche potuta capitare qualche giorno fa: "Domani giocherà Auderò, l'ho già comunicato alla squadra. Se lo merita, lavora benissimo, volevo farlo debuttare già contro il Frosinone, poi ho fatto altre scelte".

Audero, attualmente secondo portiere dell'Inter alle spalle del titolare Sommer, non gioca una partita ufficiale dal 5 marzo, dal pareggio per 0-0 tra la sua Sampdoria e la Salernitana, quando un infortunio lo costrinse a chiudere in anticipo la scorsa stagione. Contro il Benfica la grande occasione per togliersi un po' di ruggine di dosso e per dimostrare il suo valore anche in nerazzurro.