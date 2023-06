Inter, Moratti e non solo: Zhang invita a Istanbul gli “eroi” del triplete

"Nella capitale turca non mancherà neppure il sindaco Giuseppe Sala che, come da tradizione, sarà invitato dalla Uefa. Come il suo collega di Manchester. Da Nyon è partito anche l'invito per il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Come membro dell'Esecutivo (e vice presidente) dell'Uefa ci sarà naturalmente il presidente della Figc, Gabriele Gravina".