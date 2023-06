Inzaghi: “Due mesi straordinari. Sfidiamo il City giocando a calcio. Brozovic e Lukaku…”

L'Inter chiude il campionato con una vittoria sul campo del Torino e si piazza momentaneamente al secondo posto in attesa della Lazio. Al termine della gara Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Formazione per il 10 giugno? I dubbi me li fanno venire quotidianamente. Domani avremo giorno di riposo e poi settimana intensa. Grazie alle 56 partite che abbiamo fatto fino a oggi, ci siamo meritati la più importanti. Grazie anche a qualche sconfitta siamo cresciuti. Oggi volevo vincere, lo dobbiamo alla nostra società, ai nostri tifosi che anche oggi sono stati splendidi. Volevamo consolidare la nostra posizione in classifica e fare una partita serie onorando al massimo il campionato. Complimenti al Torino che è una squadra che mette in difficoltà".

"Cambio di marcia? I giocatori importanti come Brozovic o Lukaku per 5 mesi abbondanti non li abbiamo avuti. È normale che i risultati e le vittorie ti danno consapevolezza. La squadra è cresciuta e negli ultimi due mesi e mezzo hanno fatto cose straordinarie. C'era un momento in cui eravamo lontani dalla zona Champions e non era ammissibile per l'Inter. Siamo arrivati in una finale che era un grandissimo sogno, ce l'andremo a giocare con le nostre armi sapendo che il City è una squadra di assoluto valore. Il City oggi giocava contro lo United che è un'ottima squadra, bisognerà essere bravi a soffrire insieme, a giocare a calcio perché bisognerà togliere il possesso al City, attaccare con equilibrio. Speriamo di recuperare tutti i giocatori, c'è speranza. Sabato sarà una grandissima sfida che aspettiamo con ansia".