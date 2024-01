CM – Inter, ecco la mossa che avvicina Zielinski: le cifre sul tavolo. E la Juve…

Il no di oggi del giocatore al rinnovo col Napoli ha dato ancora più fiducia all’Inter, che ora sta pensando di accelerare per chiudere definitivamente i discorsi. L’obiettivo è mettersi definitivamente alle spalle la Juventus, Cristiano Giuntoli conosce bene Zielinski e il suo entourage, sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche e nei mesi scorsi ha avuto qualche contatto con l’agente. L’Inter però è nettamente in vantaggio. Zielinski ha aperto al trasferimento in nerazzurro, le parti sono al lavoro in una trattativa che oggi è in fase avanzata”, si legge.