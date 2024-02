Altroché turnover

Complice il calcio d’inizio a un orario da Champions League (le 21) decisivo sarà l’ultimo allenamento previsto in mattinata alla Pinetina. Certo è che Simone Inzaghi non ha lasciato nulla al caso nel preparare la partita: a renderlo inquieto c’è anche il fatto di non avere le coordinate sull’avversario, considerato che quella a San Siro sarà la prima gara della Salernitana dopo l’esonero del fratello Pippo a favore di Fabio Liverani. Salernitana che, nonostante sia ultimissima in classifica, nelle ultime tre trasferte ha raccolto una vittoria (a Verona), un pareggio, 0-0 con il Torino mentre a Napoli ha sì perso, ma per un gol al minuto 96 di Rrahmani. Il rischio, con la Champions all’orizzonte è che ci sia un calo di tensione nella truppa, da qui la decisione di portare tutti in ritiro e di tenere la squadra sulla corda. Convinzione dell’allenatore è che il modo migliore per presentarsi alla sfida con l’Atletico sia quello di mantenere immacolato il ruolino di vittorie nel nuovo anno (con quella a Roma, Supercoppa compresa, siamo arrivati a sette su sette) questo anche a prescindere dalla possibilità di mandare per una notte la Juve a -10 perché tutti ad Appiano sono convinti, nonostante i facili trionfalismi, che la corsa per lo scudetto sia ancora molto lunga e complicata dall’ingresso sulla scena della Champions, dove Inzaghi vuole fortissimamente provare a tornare in finale per “vendicare” il ko di Istanbul.