"De Vrij giocherà come scontato al posto dell'infortunato Acerbi, ma le indicazioni della seduta di oggi sono quelle che l'ex allenatore della Lazio non cambierà il resto del reparto arretrato ovvero Sommer tra i pali e i "braccetti" Pavard e Bastoni. In mezzo al campo scontato e confermato l'avvicendamento degli esterni: Dumfries e Carlos Augusto, mentre sono elevate le possibilità che, come successo in 15 delle ultime 16 giornate di campionato, i tre i mezzo siano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Arnautovic sarà il centravanti e al suo fianco Thuram è in vantaggio su Lautaro", sottolinea la Gazzetta dello Sport che conferma l'indiscrezione di FcInter1908.it sulla probabile formazione.