Inter, non solo Buongiorno per la difesa: “Nome nuovo in lista e altri due profili”

Alessandro Buongiorno è il preferito per la difesa dell’Inter, ma non l’unico nome in lista: ecco le alternative

Alessandro Buongiorno è il preferito per la difesa dell’Inter, ma non l’unico nome in lista. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, la società nerazzurra in vista della prossima finestra estiva di calciomercato“ non abbandona le altre piste. Il nome nuovo è quello di Beukema, grande protagonista nell’eccellente campionato del Bologna. In piedi pure la candidatura di Schuurs, compagno di Buongiorno nel Torino, che però deve ancora recuperare dal grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso ottobre, proprio nel match di andata con l’Inter. Attenzione pure allo sloveno Bijol, che questa sera sarà l’osservato speciale nelle fila dell’Udinese. A suo vantaggio c’è certamente il prezzo inferiore per il suo cartellino. Buongiorno, però, è tutta un’altra cosa. E chissà che la sua volontà non possa fare la differenza", si legge.