CdS – Nomi di Gudmundsson e Raspadori per l’Inter: prima serve vendere

Non ha dubbi il Corriere dello Sport oggi in edicola: il prossimo mercato dell’Inter sarà ancora a saldo zero. “Ad oggi l’indicazione è che, pur non essendoci la necessità di vendere alcun pezzo pregiato, dovrà in ogni caso essere a saldo zero. Significa che per comprare (Gudmundsson o Raspadori ad esempio), occorrerà vendere. Un eventuale nuovo azionista, però, potrebbe anche volere dare un’immediata accelerazione alla sistemazione dei conti. Potrebbe non accontentarsi, ad esempio, di chiudere con una quarantina di milioni di perdite, preferendo avvicinarsi subito al pareggio. E così lo stallo diventa inevitabile”, si legge.