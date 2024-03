L'Inter intanto riprende il suo cammino per consolidare ulteriormente una classifica già importante. Te l'aspettavi così a questo punto della stagione?

"Non me l'aspettavo per il Napoli l'anno scorso e non me l'aspettavo per l'Inter quest'anno. Gli altri campionati sono tutti abbastanza avvincenti, forse tranne quello tedesco, ma qui siamo in una situazione che forse neanche Inzaghi poteva ipotizzare. Per perdere il campionato non so cosa debba succedere. Ho visto questa squadra abbastanza in stagione da poter sostenere che non sia possibile non vincere lo scudetto".

Più meriti dell'Inter o demeriti delle altre?

"Sicuramente più meriti dell'Inter. In primis della società, per le scelte fatte, e poi per l'allenatore, che ha raccolto i ragazzi che gli sono stati messi a disposizione e li ha fatti rendere al meglio. C'è anche un 20-30% di demeriti di altre, ma la Juventus con 6-7 ragazzi per me non aveva organico che le permettesse di competere con l'Inter. In un determinato momento della stagione era vicina all'Inter perché ha viaggiato oltre i propri meriti e le proprie possibilità. La classifica rispecchia i valori delle squadre".

Questi meriti potrebbero presto spingere l'Inter e Inzaghi a prolungare il loro rapporto.

"Giusto così. Tutto può succedere, ma non credo proprio finisca come con Mourinho dopo il Triplete. Un allenatore che vince uno scudetto in questo modo, deve rimanere per finire il suo compito: l'anno prossimo deve puntare alla Champions. Sarebbe un errore da entrambe le parti se decidessero di separarsi".

Anche Lautaro viaggia verso il rinnovo, con un rendimento sempre migliore da quando è arrivato all'Inter. Qualcuno però gli imputa di non esaltarsi finora in determinate partite. Davanti a 120 milioni cosa faresti?

"In Italia il Milan cerca un attaccante, la Juventus non è così convinta del suo, il Napoli perderà Osimhen e le due romane hanno grandi incognite. In questo momento ci sono due veri attaccanti in Europa davanti a tutti e sono Haaland e Lautaro Martinez. 120 milioni potrebbero ingolosire chiunque, ma io costruirei la squadra attorno a lui per quello che rappresenta".

