Inter, GdS: “Ecco l’osservato speciale di Inzaghi nel Frosinone”

“Matias Soulé non ci sarà sull’aereo che porterà Lautaro in Argentina. Non convocato da Scaloni per le due sfide di qualificazione mondiale contro Uruguay e Brasile. Anche se lui ha confermato di continuare a credere nell’esordio con l’Albiceleste, per buona pace di Spalletti che ci sperava viste le origini marchigiane della madre. Il talento di proprietà Juve è fra i top player del campionato, eletto miglior giocatore di ottobre dall’Aic. Soulé ha segnato due reti nelle ultime tre gare esterne: l’unico altro nato dal 2003 in avanti capace di realizzare almeno un gol per tre incontri fuori casa di fila nei maggiori cinque campionai europei è stato un certo Bellingham. Solo l’asso inglese del Real e Wirtz del Leverkusen sono più giovani di Soulé tra chi ha almeno 40 tiri; e solo Sané del Bayern (40) ha completato più dribbling di lui (38) nell’Europa che conta.