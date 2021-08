Inter, non solo Weghorst: “C’è un altro nome a sorpresa: è pallino di Ausilio”

E' uscito il nome dell'olandese come possibile rinforzo in avanti: ma non è il solo profilo a sorpresa valutato dall'Inter

Marco Astori

Tra i soliti nomi per l'attacco, l'Intere valuta anche diverse piste estere a sorpresa. Ieri è uscito il nome di Wout Weghorst, centravanti del Wolfsburg, ma non sembra essere il solo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Spiega Tuttosport: "Occhio però anche a Jovic del Real Madrid. Vecchio pallino di Ausilio, il serbo, in uscita dal Real Madrid, considera l’Inter, tra le destinazioni paventategli, la migliore e la più intrigante. L’ingaggio da 4,8 milioni di euro è un ostacolo notevole, ma qualora le Merengues accettassero di contribuire, almeno in parte, ai pagamenti degli emolumenti dell’ex Eintracht, e i nerazzurri abbandonassero le piste A di Zapata e Correa, l’opzione prestito con diritto di riscatto potrebbe anche subire un’accelerata imponente".