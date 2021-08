Sky – Attacco Inter, il nome a sorpresa è Weghorst: i nerazzurri valutano, dettagli e cifre

Non ci sono solo Duvan Zapata e Joaquin Correa sul taccuino dell'Inter per l'attacco della stagione 2021-22: Weghorst nome nuovo

Non ci sono solo Duvan Zapata e Joaquin Correa sul taccuino dell'Inter per l'attacco della stagione 2021-22. I nerazzurri, alla ricerca di un secondo colpo in attacco dopo l'arrivo di Edin Dzeko, infatti, avrebbero messo gli occhi su Wout Weghorst, 29enne centravanti olandese del Wolfsburg.