Mundo Deportivo: “In Serbia danno Jovic all’Inter”. Ma il club smentisce

In Serbia danno l'attaccante vicinissimo all'Inter, ma da Viale della Liberazione smentiscono

Luka Jovic non rientra nei piani del Real Madrid e di Carlo Ancelotti. Sono tanti i club interessati all'attaccante, l'ultimo in ordine di tempo è l'Inter. Secondo quanto riportano in Serbia, il giocatore è vicinissimo al club nerazzurro che avrebbe già avuto dei colloqui con il Real.

Dopo l'arrivo di Edin, Dzeko, l'Inter ha la necessità di prendere un'altra punta e il serbo sarebbe un'occasione da cogliere visto che il club di Florentino Perez lo cederebbe anche in prestito. Ma dall'Inter arrivano smentite sull'interesse nei confronti di Jovic. Nel mirino del club di Viale della Liberazione ci sono tre nomi per l'attacco: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. Niente Jovic quindi destinato a trovare una nuova squadra per la stagione che sta per iniziare.