Inter, nuovo messaggio della Nord per Skriniar: “Resta, sei il nostro capitano”

Dopo quello esposto contro il Monza (LEGGI QUI) , la Curva Nord - prima della partita con il Parma di Coppa Italia - fa un altro tentativo per convincere Skriniar a rinnovare con l'Inter accettando la proposta di sei mln più bonus fatta dal club nerazzurro per il prolungamento di contratto.

"Skriniar: resta a Milano, sei il nostro capitano!!!", ha scritto la Curva Nord sullo striscione apparso al secondo anello verde. Un nuovo invito per il calciatore nerazzurro che questa sera non gioca da titolare in Coppa Italia.