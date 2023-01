Inter, Curva Nord a Monza: “Skriniar nostro capitano. Sei padrone di Milano. Resta con noi”

La Curva Nord si espone in occasione della partita di questa sera: "Sei il nostro capitano. Sei padrone di Milano. Resta con noi"

La Curva Nord si espone a Monza in occasione della partita di questa sera. I tifosi dell'Inter presenti per la trasferta hanno infatti esposto uno striscione per Milan Skriniar, anche questa sera capitano dei nerazzurri.