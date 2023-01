LIVEBLOG / Inter-Parma, i tifosi si fanno sentire: “Si rischia la figuraccia”

Nerazzurri al debutto stagionale in Coppa Italia: il racconto del match attraverso le reazioni social dei tifosi

Reduce dal pareggio in campionato contro il Monza, l'Inter fa il suo debutto stagionale in Coppa Italia: avversario, il Parma di Fabio Pecchia. Per i nerazzurri ampio turnover, con l'obbligo di passare il turno. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.