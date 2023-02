Inter, è Pavard il sogno post-Skriniar: “Ma c’è una novità che può cambiare tutto”

Sembra che la situazione attorno al francese si sia ulteriormente ingarbugliata. Nonostante l’arrivo di Cancelo in prestito

Marco Astori

E' Benjamin Pavard l'obiettivo numero uno in casa Inter per il futuro della difesa. Milan Skriniar lascerà i nerazzurri a parametro zero e i dirigenti hanno messo gli occhi sul francese, il cui futuro sarà uguale allo slovacco, essendo in scadenza col Bayern Monaco.

Ma occhio, come scrive il Corriere dello Sport, alla novità dell'ultima settimana: "Sembra che la situazione attorno al francese si sia ulteriormente ingarbugliata. Nonostante l’arrivo di Cancelo in prestito (ma ci vorranno 70 milioni per il riscatto dal Manchester City), il club bavarese punta al rinnovo del contratto per Pavard, in scadenza nel 2024.

E, rispetto a qualche settimana fa, il difensore avrebbe aperto alla possibilità di rinnovo, anche su spinta della famiglia. La speranza dell’Inter è che il riavvicinamento sia solo temporaneo, così da non perdere l’occasione di portare alla Pinetina probabilmente il miglior sostituto possibile di Skriniar, come profilo e come statura internazionale".