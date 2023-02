TS – Ausilio, blitz di mercato a Londra. “In uscita occhio a Dumfries, in entrata…”

"Missione londinese per Piero Ausilio ". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al viaggio del ds nerazzurro a Londra. "Obiettivo principale, naturalmente, rinsaldare i contatti con i principali operatori di mercato. L'Inter - non va dimenticato - dovrà centrare l'obiettivo posto da Suning, vale a dire vendere per 60 mln entro il 30 giugno e il mercato inglese è quello dove è possibile trovare terreno fertile per mettere a segno qualche colpo in uscita", spiega ancora il quotidiano.

Il principale indiziato a lasciare l'Inter in estate, al momento, è Denzel Dumfries, cercato nell'estate scorsa dal Chelsea e proprio i Blues potrebbero tornare alla carica in estate. Ma, sempre Tuttosport, propone un altro nome per la porta: "Occhio alla situazione di Neto che lascerà il Bournemouth a fine stagione e può essere un vice Onana affidabilissimo, sempre che non arrivi un’offertona per il numero 1 camerunese che potrebbe essere pure lui sacrificato sull’altare dei conti, non a caso l’Inter aveva pensato a Sommer, prima che firmasse per il Bayern"