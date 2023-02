Post-Skriniar, Pavard primo obiettivo: “Ma offerti altri 2 nomi: Inter ha preso nota”

Come successore di Milan Skriniar, l'obiettivo primario oggi è Benjamin Pavard (contratto in scadenza nel 2024)

Archiviata la questione Milan Skriniar, che lascerà l'Inter a parametro zero, i dirigenti sono al lavoro per arrivare ad un successore di livello e in grado di sostituire adeguatamente lo slovacco. Queste le possibili piste secondo Tuttosport: "L’obiettivo primario oggi è Benjamin Pavard (contratto in scadenza nel 2024).