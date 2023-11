Inter, premiato il turnover di Inzaghi. E con l’ingresso di Lautaro è cambiato anche Thuram

"Il francese ha fatto salire la squadra, ha tenuto palla, preso falli, e l’Inter si è messa in tasca la settima vittoria nelle ultime undici partite di Champions League. Tre pareggi e una sconfitta gli altri risultati, laddove la gara persa coincide con la finale di Champions contro il Manchester City. L’Inter è ritornata ad avere un certo spessore europeo", scrive Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.