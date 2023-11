Bisseck: “Esordio? Un po’ nervoso, ho fatto del mio meglio. Realizzato un sogno”

A Skysport, Bisseck, che ha esordito in Champions League con la maglia dell'Inter, ha parlato della vittoria contro il Salisburgo e della sua serata speciale: «Ero davvero molto felice quando ho capito che avrei iniziato da titolare. Ho cercato di fare del mio meglio anche se ero un po' nervoso perché era la mia prima volta da titolare in Champions e in una gara così importante non era facile, ma ho fatto del mio meglio», ha detto.