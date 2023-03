Moratti: “Inter, Champions pur sempre una possibilità. Prima di giudicare Zhang…”

L'ex presidente nerazzurro è intervenuto su Canale Inter69 e ha parlato del momento della squadra nerazzurra e ha detto la sua pure sulla partita con la Juve

Eva A. Provenzano

«Se arriveranno altri trofei per l'Inter? In questa stagione c'è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità». Massimo Moratti, intervistato dal Canale Inter69, ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri. E ha parlato anche di ricordi: «Vienna è il ricordo più bello legato a papà, la partita in cui abbiamo vinto la Coppa Campioni».

-Tre protagonisti del Triplete che riporterebbe oggi all'Inter?

Tutti.

-Attuale situazione societaria, cosa ne pensa: Zhang ha chiuso il ciclo con l'Inter?

La situazione rispecchia la situazione economica internazionale che mette in condizione le società di calcio di questo livello di essere di proprietà di industrie molto importanti o di fondi molto importanti. Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Una storia che corrisponde alla realtà. Zhang ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei, prima di giudicarlo male ci penserei.

-Interspac, che ne pensa?

Su Interspac non la vedo valida per coprire le necessità di tutta una società. Come una partecipazione ad una grossa società invece si, potrebbe essere un'idea valida.

-Conte secondo lei può tornare in panchina?

Non ho parlato con Marotta e quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato Conte è il più adatto insomma.

-Ha notizie sul nuovo stadio?

No.

-Cosa pensa di Retegui?

Ah, quel centravanti? Il ragazzo della Nazionale? Mi ricorda come giocatore Virgili, era della Fiorentina, gli ha fatto vincere i campionati. Fortissimo in area e che ha bisogno di ali molto forti per sfruttare le sue doti.

-Il fallo di mano di Rabiot contro l'Inter?

L'azione era stata una bella azione anche se c'era il suo mani e quello di Vlahovic. In queste partite ci sono sempre polemiche, una cosa grave ma non scandalosa insomma. Il Var spacca a metà i sentimenti durante le partite, ma ci stiamo abituando ed è utile.

-Potrebbe riportare la Pro Sesto in Serie A dopo Berlusconi al Monza?

Perché proprio la Pro Sesto (ride.ndr). No, non ci ho pensato (Ride.ndr).