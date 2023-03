Benfica-Inter, i biglietti a disposizione dei tifosi nerazzurri e dove acquistarli

"Il Benfica avvisa che i biglietti a disposizione dei tifosi dell'Inter per assistere all'andata dei quarti di Champions all'Estádio da Luz, devono essere acquistati sulle piattaforme ufficiali dell'Inter. Ai tifosi italiani è stato riservato un totale di 3.250 biglietti, pari al 5% della capienza totale, nel rispetto dei più severi standard di sicurezza definiti dalla UEFA, ma che devono essere acquistati esclusivamente sulle piattaforme ufficiali del club italiano".

"Qualsiasi biglietto acquistato da qualsiasi altra fonte potrà essere considerato irregolare e comportare l'impossibilità di accedere all'impianto. Per garantire la sicurezza di tutti i tifosi italiani che desiderano recarsi in Portogallo per assistere alla partita Benfica-Inter, si invitano i tifosi ad attenersi ai posti riservati ai sostenitori della squadra avversaria".