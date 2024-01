"Differenze caratteriali, identica leadership, palmares influenzato dall’anagrafe - 9 anni più giovane l’interista - ma non semplice da pareggiare in futuro visti i sei scudetti del bianconero mentre Simone insegue ancora il primo. Max dice che è favorito quest’anno, guidando un gruppo più strutturato ed esperto, mentre lui ripete d’avere invece come traguardi la Champions e la crescita dei giovani. In cuor suo, però, punta al settimo sigillo, e San Siro, domenica, dirà molte cose".