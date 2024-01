"Sommer sta dimostrando di aver saputo raccogliere, senza affanni, l'eredità scomoda lasciata da Onana andando ben oltre le aspettative. Se l'Inter è la miglior difesa del campionato è anche merito suo". Apre così il servizio di Sport Mediaset che sottolinea l'ottima stagione sin qui disputata da Yann Sommer. Il portiere elvetico vanta numeri top in Europa: l'ex Gladbach, infatti, ha subito solo 12 gol in 28 partite, 10 in Serie A in 21 match e 2 in 5 sfide di Champions, rimanendo imbattuto in Supercoppa.