Con lo scudetto della seconda stella ormai ad un passo, l'Inter è già al lavoro per programmare quella che sarà la prossima stagione, tra campionato, nuova Champions League e il Mondiale per Club. Queste le indicazioni sul prossimo mercato da Il Giorno: "Il regalo che in via della Liberazione, nonché ad Appiano Gentile, tutti vorrebbero farsi è quello di andare avanti l’anno prossimo sulla stessa falsariga. L’estate scorsa c’erano undici giocatori tra chi era in scadenza di contratto e chi in prestito, con già diverse voci sull’addio di Onana verso il Manchester United e una situazione in bilico per Brozovic, poi trasferitosi in Arabia.