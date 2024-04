L'Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto, il ventesimo della sua storia. Un traguardo che potrebbe essere raggiunto già lunedì sera, in occasione del derby contro il Milan. Un'attesa crescente, e nel frattempo fervono i preparativi per i festeggiamenti. Dopo la sfida contro i cugini rossoneri, i nerazzurri affronteranno il Torino in casa, il Sassuolo e il Frosinone in trasferta e successivamente la Lazio a San Siro.