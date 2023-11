Inter, rotazioni rimandate a Lisbona. Inizia il ciclo di ferro, Inzaghi si affida ai titolarissimi

Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter sarà in capo domenica sera contro la Juventus a Torino. Pochi dubbi per Inzaghi che sa l'importanza della partita che potrebbe staccare i nerazzurri in vetta alla classifica.

"Inzaghi non potrà affidarsi del tutto al blocco dei titolarissimi per via delle scelte forzate in difesa, a causa degli infortuni di Pavard e Bastoni. Le possibili rotazioni saranno rimandate alla trasferta di Lisbona in Champions, alla luce del pass per gli ottavi già conquistato e soprattutto per via della settimana di fuoco in trasferta che attende i nerazzurri tra Juve, Benfica e Napoli. In casa nerazzurra sta per arrivare un altro ciclo di ferro e Inzaghi vuole ripartire col piede giusto", scrive il Corriere dello Sport.