Sanchez è arrivato in Italia ieri sera: nelle prossime ore atteso alla Pinetina

Alexis Sanchez è tornato a Milano dopo gli impegni col Cile. L'attaccante era atteso domattina in città e comunque domani sarebbe poi sbarcato alla Pinetina. Ma il cileno è riuscito ad anticipare il rientro e già ieri sera è arrivato in Italia. I media cileni, a questo proposito, scrivono che l'attaccante ha sorpreso tutto anticipando di un giorno il rientro in città.