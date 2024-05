In casa Inter il passaggio di consegne da Zhang a Oaktree potrebbe avere delle conseguenze anche sugli impegni della squadra. Come prima cosa, nello specifico, la tournée estiva prevista a luglio in Cina potrebbe saltare. Così spiega La Gazzetta dello Sport: "Zhang saluta e cambiano i programmi. I programmi tecnici, s'intende. Con Steven al timone, non immaginando la svolta societaria che poi si è verificata, la società aveva organizzato per fine luglio una tournée di una settimana in Cina: partenza fissata il 25, destinazione Chengdu, provincia del Sichuan, due amichevoli con Atletico Madrid e Psg.