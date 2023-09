Sky – Inter, possono riposare Bastoni e Mkhitaryan: la probabile formazione

Riecco Dumfries e Barella dal 1' in casa Inter . Due cambi pronti per Inzaghi, con Calhanoglu verso la conferma in cabina di regia e Frattesi leggermente favorito su Mkhitaryan. Secondo Sky, l'armeno può riposare inizialmente domani a San Siro. A sinistra testa a testa tra Dimarco e Carlos Augusto , che scalpita.

In difesa possibile turno di riposo iniziale per Bastoni nelle idee dell'allenatore: i favoriti sono Pavard (in pole su Darmian), de Vrij e Acerbi. Nessun dubbio in attacco dopo l'infortunio di Arnautovic: straordinari in vista per Lautaro e Thuram, con Sanchez come primo cambio.