Svincolati, pioggia di chiamate all’Inter nelle ultime ore. Il Papu Gomez sogna ancora: gli altri nomi

Inter, Papu Gomez sogna — Tra gli attaccanti lo svincolato più forte è senza dubbio il Papu Gomez, che ha risolto ad agosto il suo contratto con il Siviglia e che ha in tasca il titolo di campione del mondo conquistato in Qatar. All'Inter in passato è stato accostato più volte, sia prima che dopo la rottura con Gasperini. Gomez ha già ricevuto offerte dal Qatar e dall'Arabia Saudita, ma ha preferito temporeggiare, probabilmente in attesa di una chiamata dall'Europa, magari dall'Italia che tanto ama. Per lui si era parlato di un interessamento, poi smentito da Galliani, da parte del Monza. Adesso c'è l'infortunio di Arnautovic e, anche se da viale della Liberazione negano la possibilità di un nuovo innesto, è bene essere prudenti.

Da Caicedo a Okaka e Zaza — Altri nomi che possono essere proposti all'Inter e ai club che si troveranno "scoperti" in avanti? Nella lista ci sono vecchie conoscenze della Serie A come il trentacinquenne Felipe Caicedo, che in nerazzurro è stato 6 mesi senza ottenere grandi soddisfazioni nonostante fosse stato Inzaghi a volerlo, il trentaquattrenne Stefano Okaka, nel 2022-23 in Turchia con il Basaksehir, e il trentaduenne Simone Zaza, che però è fermo da un anno dopo aver risolto il suo contratto con il Torino nell'estate 2022.

Gli altri nomi — Lo spagnolo Santi Mina di anni ne ha 27 e fino a maggio segnava (6 reti) in Arabia Saudita, nell'Al-Shabab. Ora è senza contratto ed essere andato nella Saudi Pro League non incoraggia molte società a prenderlo. Jesse Lingard è sempre rimasto in Premier, tra Manchester United e Nottingham Forest, ma le ultime stagioni del trequartista-punta esterna non hanno intrigato perché povere di presenze e soddisfazioni: resta in attesa di una chiamata come André Ayew, che la passata stagione era con lui al Nottingham Forest. Karim Bellarabi invece viene da un'annata piena di infortuni con il Bayer Leverkusen e pure lui è senza squadra. In attacco ha fatto un po' tutti i ruoli, soprattutto quello di esterno destro, e ha indossato 11 volte la maglia della Germania, ma a 33 anni il fisico non gli dà più una mano. A proposito di fisico che non aiuta, tra gli svincolati c'è pure un certo Eden Hazard, nel 2019 pagato 115 milioni di euro dal Real Madrid al Chelsea. Il belga è sempre più convinto a ritirarsi complici gli acciacchi”, si legge.

(Fonte: gazzetta.it)

