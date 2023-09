UFFICIALE – Inter, approvato bilancio: rosso di 85 mln, in calo di 55. Da Zhang 86 mln

Il CdA dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023 , chiuso con una riduzione delle perdite per 55 milioni di euro passando da 140 a 85 milioni. Ecco la nota ufficiale diramata oggi dal club nerazzurro in merito:

L’azionista di maggioranza ha immesso nuovi fondi per 51M e ripatrimonializzato la Società per 86M.

MILANO, 26 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre. Nel contesto del Consiglio di Amministrazione e nell’ambito della costante attenzione alla compliance, la Società si è adoperata attivamente per aggiornare il modello previsto ex d.lgs. 231/2001, ed il proprio codice etico, in ragione dell’evoluzione normativa e dell’attività operativa.