Sky – Inter, a 3 giorni dal derby grande novità su Sensi. Handanovic? C’è un’ipotesi ‘estrema’

Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile. Questa la notizia riportata a poco più di tre giorni dal derby da Sky Sport. Un recupero importantissimo per Antonio Conte, che spera di riavere a disposizione il centrocampista con la stessa continuità che ne hanno fatto uno dei pilastri della prima parte di stagione dell’Inter.

In questo momento, favorito per giocare a centrocampo con Brozovic e Barella c’è Christian Eriksen, che potrebbe agire anche da trequartista. Il danese, comunque, si gioca una maglia con Vecino. Capitolo Handanovic: ancora non è sicuro il suo recupero per il derby, difficile possa farcela. All’Inter, però, tutti continuano a sperare, senza trascurare l’ipotesi ‘estrema’, ovvero che Conte e lo stesso Handanovic decidano un eventuale impiego contro il Milan addirittura nella mattinata di domenica, a poche ore dal match.

(Fonte: Sky Sport)