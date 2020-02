A quattro giorni dal derby, si sono ancora alcuni dubbi da sciogliere in casa Inter legati. Secondo quanto riporta Sky Sport, migliorano le condizioni di Handanovic, la mano si è sgonfiata ma la valutazione verrà fatta nelle giornate di venerdì e sabato. Due centrocampisti sono titolari sicuri e sono Brozovic e Barella e poi in tre per una maglia: Vecino, Sensi ed Eriksen che potrebbe non partire dall’inizio, ma giocare a gara in corso.

(Sky Sport)