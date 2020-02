Inter, la grande mossa che Marotta vuole concludere in fretta: la risposta di Conte in 6 parole

L’allarme si è fatto serio, e allora meglio correre subito ai ripari. Perché l’interesse Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è di quelli da tenere d’occhio, per evitare brutte sorprese. E così, in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono chiudere al più presto la pratica rinnovo con i rappresentanti dell’attaccante argentino. La risposta di Conte sarebbe piuttosto scontata. Scrive il Corriere dello Sport:

“Negli ultimi mesi, l’Inter non ha mai negato la necessità di muoversi in questo senso (ovvero alzare o raddoppiare la clausola, ndr), per blindare ma anche per rendere il “Toro”, nel frattempo letteralmente esploso, un pilastro per il futuro. Allo stesso modo dal club hanno sempre aggiunto pure di non avere fretta e che tutto verrà fatto a tempo debito. Beh, adesso che il mercato di gennaio si è chiuso, con Marotta e Ausilio più liberi da impegni, potrebbe essere il momento giusto per approfondire il discorso con i rappresentanti di Lautaro. Anche perché, se qualcuno lo chiedesse a Conte, la sua risposta sarebbe facilmente prevedibile: «Chi ha tempo, non aspetti tempo»“.

(Fonte: Corriere dello Sport)