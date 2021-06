Inter, Alonso ora è complicato: Emerson più fattibile. “Ma c’è nome nuovo a zero”

Il punto sul futuro della corsa mancina in casa nerazzurra: sono diversi i nomi vagliati dalla dirigenza

Oltre alla fascia destra, anche quella sinistra necessita di un rinforzo, considerato l'addio di Ashley Young e la possibile partenza di Ivan Perisic. Ecco perché l'Inter aveva scelto Marcos Alonso come rinforzo in quel ruolo, ma ora la pista, come spiega il Corriere dello Sport, si complica non poco: "Venuta meno la possibilità di inserirlo nell’operazione Hakimi, i Blues sono diventati più rigidi davanti alle esigenze nerazzurre. Tanto più che sulle tracce dello spagnolo ora c’è pure il Barcellona. Piuttosto, dovrebbe esserci più spazio di manovra per Emerson Palmieri, che gradirebbe un ritorno in Italia, ferma restando la concorrenza del Napoli. Infine, occhio allo svincolato (dal Crystal Palace) Van Aanholt, anche lui protagonista con l’Olanda nella rassegna continentale".