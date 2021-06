Inter, la cessione di Hakimi al PSG complica un affare in entrata: il retroscena

L'esterno marocchino giocherà in Ligue 1 nella prossima stagione, mancano solo visite mediche e firma sul contratto

Achraf Hakimi nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. L’esterno marocchino dopo le visite mediche in programma firmerà un contratto di cinque anni col club francese e dirà addio all’Inter dopo una sola stagione. Un affare in uscita che ne complica uno in entrata, nello specifico con il Chelsea. I rapporti si sono raffreddati tra i nerazzurri e i Blues, soprattutto sul fronte Marcos Alonso, tornato nel mirino come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Il Chelsea al momento non ha intenzione si sedersi a trattare per lo spagnolo, valutato oltre 20 milioni di euro.