Inter, senti Emerson: “Farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta”

Le parole dell'esterno italo-brasiliano del Chelsea, ora impegnato agli Europei con la Nazionale italiana di Mancini

Recentemente è stato accostato soprattutto a due squadre in Italia: Inter e Napoli . Stiamo parlando di Emerson Palmieri , attualmente impegnato agli Europei con la Nazionale. Dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea, può dire addio in estate per giocare con maggiore continuità e i nerazzurri lo seguono come possibile rinforzo a sinistra . Del suo futuro ha parlato lo stesso esterno italo-brasiliano in un’intervista a Rai Sport.

“Siamo come una famiglia, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo punto e ora vogliamo continuare a sognare. Quella di venerdì sarà una partita importantissima, anche senza De Bruyne e Hazard il Belgio è una squadra fortissima che ha in Lukaku un attaccante moderno a cui dovremo prestare grande attenzione. Futuro? L’ultima stagione per me è stata molto difficile, perché per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente per la prossima stagione farò le mie scelte e sicuramente giocherò di più". Lo farà in Italia? "Ci sta”, ha risposto Emerson alla Rai.