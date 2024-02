Ospite speciale oggi ad Appiano Gentile. Ad assistere all'allenamento della squadra di Inzaghi c'era Luciano Spalletti . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il c.t. della Nazionale ha salutato diversi calciatori della capolista che fanno a loro volta parte del gruppo che si è qualificato per Euro 2024, in partenza il prossimo giugno e ha fatto gli auguri a Barella che oggi ha compiuto 27 anni.

"Oltre al festeggiato Barella, Spalletti ha incrociato infatti anche Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, più Matteo Darmian che è tornato nel giro della Nazionale dalla scorsa primavera. Ovviamente non ha preso parte all'allenamento verso Roma-Inter Davide Frattesi, fermo per almeno una settimana a causa del risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Presente all'allenamento anche il direttore sportivo Piero Ausilio, mentre Dario Baccin è in Grecia per l'amaro playoff di Youth League della Primavera di Cristian Chivu, eliminata ai rigori ad Atene dall'Olympiacos".