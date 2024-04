Dopo le varie attività post partita, il gruppo squadra salirà su due pullman scoperti che in un bagno di folla raggiungeranno piazza Duomo. Il percorso verrà definito nei prossimi giorni con il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico ma dovrebbe snodarsi attraverso viale Caprilli, piazzale Lotto, via Monte Rosa, Cadorna, corso Magenta e via Meravigli", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"In Duomo, dove dovrebbe arrivare nel secondo pomeriggio, la squadra saluterà i tifosi dall’affaccio della Terrazza 21, dove i giocatori verranno raggiunti dai parenti più stretti. Sarà appunto la seconda tappa di una festa che poi vedrà l’apoteosi il 19 maggio. Al termine dell’ultima gara casalinga (contro la Lazio) la Lega Calcio consegnerà il trofeo dello scudetto nelle mani di capitan Lautaro. A seguire il Meazza indosserà l’abito estivo per un concerto in cui dovrebbero esibirsi cantanti di provata fede nerazzurra come Andrea Bocelli, Ligabue, Max Pezzali e Tananai. Questi i nomi circolati, ma si attendono conferme in merito", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.