CdS – L’Inter torna in campo stasera: nella testa di Inzaghi solo un pensiero

L'Inter torna in campo stasera per blindare la zona Champions League. Pazienza che ci sia stato poco tempo per recuperare, con l'Atalanta è vietato sbagliare. Per concedersi più tempo possibile per pensare al Manchester City, bisogna archiviare oggi la qualificazione proprio a scapito dei bergamaschi. Ne parla anche il Corriere dello Sport:

"Un pareggio (almeno) con l’Atalanta e poi sarà soltanto Istanbul. Dopo aver conquistato la Coppa Italia, nella testa di Inzaghi, e dei suoi giocatori, c’è soltanto questo pensiero. Per guadagnarsi il pass per la prossima Champions, infatti, sarà sufficiente non perdere con i bergamaschi, a quel punto troppo distanti per riprendere Lautaro e soci. Altrimenti, occorrerà rimandare tutto all’ultima giornata, quindi alla trasferta in casa del Torino. Solo che, qualora la banda Gasperini dovesse sbancare il Meazza con più di un gol di scarto, strappando il vantaggio nello scontro diretto, un pareggio contro i granata potrebbe anche non bastare".